В Таскомбанку стартував акційний депозит зі ставкою до 20,23% річних у гривні — Finance.ua
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В Таскомбанку стартував акційний депозит зі ставкою до 20,23% річних у гривні

Кредит&Депозит
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В Таскомбанку стартував акційний депозит зі ставкою до 20,23% річних у гривні
В Таскомбанку стартував акційний депозит зі ставкою до 20,23% річних у гривні
З нагоди прийдешніх новорічних свят Таскомбанк розпочав акцію «Свято депозитних відсотків», в рамках якої всі вкладники можуть збільшити процентну ставку при розміщенні кожного нового депозиту до 17% річних або отримати спеціальну акційну ставку — 20,23% річних в національній валюті.
Гарантований додатковий бонус складає +1%, +0,5% або +0,1% та додається до основної базової ставки, яка сягає 16% річних у гривні для вкладів з виплатою відсотків в кінці строку. Таким чином, разом з бонусом ставка сягатиме 16,1%, 16,5% або 17% річних.
Для отримання додаткового бонусу або акційної ставки необхідно оформити депозит «Строковий» у будь-якому відділенні Таскомбанку. Клієнт обирає скретч-картку та стирає захисне поле, дізнаючись про розмір бонусу до своєї відсоткової ставки або отримуючи акційну ставку 20,23% річних.
Акція «Свято депозитних відсотків» діє при оформленні вкладу «Строковий» в національній валюті з терміном розміщення на 3, 6, 9 або 12 місяців. Сума вкладу становить від 1000 гривень. Депозит оформлюється у відділенні.
Термін проведення акції — до 30 грудня 2022 року.
Таскомбанк — універсальний український банк, що активно розвивається. Його засновано в 1989 році, він є одним із найбільш досвідчених комерційних банків України. В 2004 році приєднався до Групи «ТАС», яка нині є однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів та входить до переліку 20 найбільших банків країни. Таскомбанк серед системно важливих банків, а також є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснює виплати гарантованих сум вкладів клієнтам банків, що виводяться з ринку.
За матеріалами:
Таскомбанк
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