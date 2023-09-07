В Sense SuperApp можна отримати зарплату раніше — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ В Sense SuperApp можна отримати зарплату раніше Сьогодні 15:10 — Фондовий ринок

В Sense SuperApp можна отримати зарплату раніше

Sense Bank продовжує задавати тренди на ринку фінансових послуг та з 7 вересня 2023 року запускає новий кредитний продукт для своїх клієнтів. Відтепер усі клієнти, які отримують заробітну плату на рахунок в Sense Bank, можуть оформити кредит «Зарплата раніше» прямо в цифровому банку Sense SuperApp за лічені хвилини. Цими коштами можна буде скористатись, не чекаючи звичної дати отримання зарплати. При цьому, відкривати нову картку/рахунок не потрібно — кредит надається на той самий рахунок, на який зазвичай зараховується заробітна плата.

«Наша команда не зупиняється й продовжує впроваджувати нові функції та зручні сервіси в мобільному додатку. Тепер кожен з сотень тисяч зарплатних клієнтів Sense Bank за потреби може використати частину своєї зарплати раніше — заплативши банку за це символічні 100 гривень», — підкреслює Інна Тютюн, Член Правління, директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.

Серед інших переваг послуги:

відсоткова ставка 0,01% річних у разі погашення впродовж пільгового періоду;

пільговий період до 43 днів на всі операції;

комісія за надання кредиту складає 100 гривень на місяць та стягується тільки у випадку, якщо клієнт скористався ним;

автоматичне погашення кредиту під час зарахування заробітної плати чи інших поповнень.

Кредитні кошти доступні клієнтам з 25 по 5 число включно кожного місяця. Величина ліміту залежить від розміру заробітної плати та може змінюватися щомісяця в залежності від суми зарахувань. Мінімальна сума кредиту — 1 000 грн, максимальна сума — 20 000 грн. Детально ознайомитись з умовами можна за посиланням

Для оформлення необхідно:

Активувати «Зарплату раніше» в додатку Sense SuperApp. Щомісяця отримувати Push-сповіщення про доступність кредитних коштів на рахунку. Користуватися кредитною лінією за потреби.

Після закриття кредиту пропозиція знову може бути доступна, за бажанням клієнт зможе укласти угоду повторно в кілька дотиків у мобільному додатку.

Щоб скористатись послугою, необхідно оновити Sense SuperApp до останньої версії в App Store або Google Play.

Sense Bank — один із системно важливих банків України з 128 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис юридичних осіб та 85 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.

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