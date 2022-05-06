В росії запропонували підвищити енерготарифи для «домашніх» Bitcoin-майнерів — Finance.ua

В росії запропонували підвищити енерготарифи для «домашніх» Bitcoin-майнерів

Майнери криптовалют у рф повинні платити за електроенергію за підвищеним тарифом. Відповідні методичні вказівки розробила Федеральна антимонопольна служба (ФАС), пише «Російська газета».

В чому річ? За даними регулятора, фізособи часто намагаються заробляти на низьких енерготарифах, видобуваючи криптовалюти. Це створює перевантаження електромереж. Проблема особливо актуальна для Іркутської області, Красноярського краю та Дагестану.

Що пропонують? ФАС пропонує запровадити певний поріг споживання електроенергії, який відсіче побутові потреби від комерційних. Для цього антимонопольники хочуть підрахувати максимальну кількість кіловат-годин, яку витрачає мешканець квартири або будинку при активному використанні побутової техніки.

Споживання понад цю норму оплачуватиметься за вищими тарифами. Кожен регіон має самостійно встановити ліміти з урахуванням місцевих особливостей.

Експерти вважають, що нововведення значно знизить інтерес до майнінгу та інших видів домашнього заробітку на електроенергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.