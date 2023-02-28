В росії вперше скоротилася кількість машин у населення — Finance.ua
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В росії вперше скоротилася кількість машин у населення

Технології&Авто
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На тлі наростаючого погіршення ситуації в економіці росії зафіксовано скорочення кількості автомобілів в найбагатших її регіонах — вперше в новітній історії.
Про це пише видання «Коммерсантъ».
Як показують офіційні дані, в цілому по країні темпи приросту особистого автотранспорту знизилися в три-чотири рази в порівнянні з показниками минулих років. Але в Москві, Московській і Саратовській областях, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї і ще ряді регіонів вперше за багато років фіксується скорочення кількості автомобілів.
Так, в Москві за рік легковий автопарк скоротився на 16,6 тисяч одиниць, в Підмосков’ї — на 11,1 тисяч, в Санкт-Петербурзі — на 11 тисяч, в Саратовській області — на 7,9 тисяч.
Опитані експерти пояснюють незвичайну статистику загальним падінням продажів на автомобільному ринку і від’їздом великої кількості росіян з країни в минулому році. Причому найзначніша еміграція була якраз з багатих регіонів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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