В росії вперше скоротилася кількість машин у населення — Finance.ua

В росії вперше скоротилася кількість машин у населення Сьогодні 17:21 — Технології&Авто

На тлі наростаючого погіршення ситуації в економіці росії зафіксовано скорочення кількості автомобілів в найбагатших її регіонах — вперше в новітній історії.

Про це пише видання «Коммерсантъ»

Як показують офіційні дані, в цілому по країні темпи приросту особистого автотранспорту знизилися в три-чотири рази в порівнянні з показниками минулих років. Але в Москві, Московській і Саратовській областях, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї і ще ряді регіонів вперше за багато років фіксується скорочення кількості автомобілів.

Так, в Москві за рік легковий автопарк скоротився на 16,6 тисяч одиниць, в Підмосков’ї — на 11,1 тисяч, в Санкт-Петербурзі — на 11 тисяч, в Саратовській області — на 7,9 тисяч.

Опитані експерти пояснюють незвичайну статистику загальним падінням продажів на автомобільному ринку і від’їздом великої кількості росіян з країни в минулому році. Причому найзначніша еміграція була якраз з багатих регіонів.

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УНІАН За матеріалами:

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