В РНБО назвали справжню причину стрибка цін на сіль в Україні — Finance.ua

В РНБО назвали справжню причину стрибка цін на сіль в Україні

Вчора 14:25 — Казна та Політика

Дефіциту солі в Україні не буде, навіть враховуючи зупинку заводу «Артемсіль». Проте її вартість штучно завищують на ринку через великий попит та ажіотаж.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що державне підприємство «Артемсіль», що знаходиться у місті Соледар Донецької області, дійсно припинило роботу. Проте у великих мережевих супермаркетах залишається великий запас солі.

Крім того, виробники солі не збираються підвищувати її вартість, а ріст цін зумовлений ажіотажем.

«Через великий попит та „можливість заробити“ в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін», — йдеться у повідомленні.

Також в РНБО наголошують, що фейком є інформація про те, що виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль. Вони мають великі запаси, а також використовують імпортну спеціально підготовлену сіль для виробництва.

Нагадаємо, державне підприємство «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.

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