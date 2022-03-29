В рф затвердили правила відстрочки айтівців від армії — Finance.ua
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В рф затвердили правила відстрочки айтівців від армії

Вчора 19:13
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На тлі масовоого виїзду IT-фахівців із РФ уряд країни затвердив їм порядок відстрочки від служби в армії.
Постанову підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише The Bell.
Так, на відстрочку від служби в армії РФ можуть претендувати:
  • молодь до 27 років з вищою освітою та досвідом роботи в IT-компаніях не менше одного року;
  • спеціалісти зі стажем менше одного року, якщо вони закінчили вуз за рік до моменту свого призначення на посаду.
"Компанії мають сформувати та надіслати список претендентів на відстрочку до Мінцифри не пізніше 1 травня. Відомство направить узагальнений перелік до Міноборони, де сформують та надішлють підсумкові списки до військкоматів.
Крім того, є перелік спеціальностей та напрямів підготовки, які дозволяють претендувати на відстрочку. Це математика, прикладна інформатика та ін", — пише видання.
За матеріалами: Економічна Правда
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