В рф продажі легкових авто обвалилися на 80% — Finance.ua
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В рф продажі легкових авто обвалилися на 80%

Вчора 20:42Світ
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Продажі нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів у росії у квітні впали на 78,5% — ще більше, ніж прогнозувалося.
Про це повідомляє російське ЗМІ «Коммерсантъ» з посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.
Так, минулого місяця в рф було продано 32706 таких автівок.
Продажі АвтоВАЗу у квітні впали на 78%, за чотири місяці з початку року продажі знизилися на 50%, до 61 218 автомобілів. Як повідомлялося раніше, французький автоконцерн Renault передасть свою частку у 68% в АвтоВАЗі Центральному науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту «НАМІ».
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Продажі «Соллерс Авто» минулого місяця впали на 42,2%, за чотири місяці — на 14,4%, до 11 258 авто. У групи в росії є спільні підприємства з Ford (ТОВ «Соллерс Форд», Єлабуга), Mazda («ТОВ Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус», Владивосток) та Isuzu (ТОВ «Ісузу Соллерс», Ульяновськ).
Зазначається, що продажі або стали скорочуватися на тлі відходу іноземних автовиробників з рф. Раніше асоціація прогнозувала, що в 2022 продажі нових автомобілів в рф можуть скоротитися на 50%, до 800 тисяч штук, що стане найбільшим падінням російського авторинку за всю його історію.
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За матеріалами: Економічна Правда
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