В Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео) — Finance.ua
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В Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео)

Технології&Авто
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В Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео)
В Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео)
Renault привезла на автошоу у Парижі концепт-кар 4Ever Trophy. Електрокросовер є провісником відродженого Renault 4. Про це повідомляє офіційний сайт Renault Group.
Кросовер присвячений 25-річчю автопробігу Renault 4 через Марокканську пустелю. Електрокар підготували до бездоріжжя — у нього високий (200 мм) кліренс та позашляхова гума розміром 255/55 R19. Також передбачені виражений пластиковий обвіс, захист днища та карбоновий багажник на даху.
В Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео)
Водночас новий Renault 4Ever Trophy за дизайном дуже нагадує знаменитого предка. У авто схожий силует і знайомий незграбний дизайн з матричними фарами в ретро-стилі. А ось за розмірами новачок більший — 4160 мм завдовжки, 1950 мм завширшки та 1900 мм заввишки.
В Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео)
Силова установка для концепт-кара запозичена у Renault 5 і використовуватиметься і в серійній моделі. Електродвигун потужністю 136 к. с. дозволяє розганятися до 100 км/год менше ніж за 9 с. Акумуляторна батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу 402 км.
Раніше стало відомо, що серійний електромобіль представлять у 2024 році та почнуть продавати роком пізніше. Ціна Renault 4 у базовій версії складе близько 20 000 євро. Поряд із кросовером запропонують комерційний фургон.
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