В регіони спрямували понад 16 млрд грн на відновлення — Finance.ua

В регіони спрямували понад 16 млрд грн на відновлення
Уряд за останні декілька тижнів виділив регіонам 16 млрд 369 млн гривень субвенції на проекти відновлення та трансформації.
Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
«Ми маємо почати відновлення вже зараз. Не чекаючи завершення війни», — наголосив очільник уряду.
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Пріоритет, за його словами, віддавався областям, які найбільше постраждали від російських злочинів та руйнувань.
Зокрема:
- Київська область отримала 4,5 млрд гривень;
- Харківській області виділено 2,5 млрд гривень;
- Житомирській області — 1,5 млрд гривень;
- Запорізька та Одеська області отримали по 1 млрд гривень;
- Сумська область — 837 млн гривень;
- Миколаївщина — 817 млн гривень;
- Полтавщина — 797 млн гривень;
- Дніпропетровська область — 663 млн гривень;
- Херсонщина — 563 млн гривень.
«Це топ-10 регіонів, яким виділили найбільше коштів. Весь цей ресурс виділяється не просто так, а під конкретні проекти та завдання, які стосуються критичної інфраструктури, соціальної сфери, підготовки до зими, відновлення життя у громадах. Але, на жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно», — зауважив прем'єр-міністр.
Денис Шмигаль повідомив, що була проведена нарада з керівниками ОВА, під час якої учасники розглянули проблемні питання та з’ясували, що саме не дозволяє рухатися швидше у проектах відновлення.
Прем'єр-міністр дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури на наступне засідання Уряду підготувати проекти рішень, які дозволять пришвидшити процес відбудови.
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