В регіони спрямували понад 16 млрд грн на відновлення — Finance.ua

В регіони спрямували понад 16 млрд грн на відновлення Сьогодні 07:20 — Казна та Політика

В регіони спрямували понад 16 млрд грн на відновлення

Уряд за останні декілька тижнів виділив регіонам 16 млрд 369 млн гривень субвенції на проекти відновлення та трансформації.

Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

«Ми маємо почати відновлення вже зараз. Не чекаючи завершення війни», — наголосив очільник уряду.

Пріоритет, за його словами, віддавався областям, які найбільше постраждали від російських злочинів та руйнувань.

Зокрема:

Київська область отримала 4,5 млрд гривень;

Харківській області виділено 2,5 млрд гривень;

Житомирській області — 1,5 млрд гривень;

Запорізька та Одеська області отримали по 1 млрд гривень;

Сумська область — 837 млн гривень;

Миколаївщина — 817 млн гривень;

Полтавщина — 797 млн гривень;

Дніпропетровська область — 663 млн гривень;

Херсонщина — 563 млн гривень.

«Це топ-10 регіонів, яким виділили найбільше коштів. Весь цей ресурс виділяється не просто так, а під конкретні проекти та завдання, які стосуються критичної інфраструктури, соціальної сфери, підготовки до зими, відновлення життя у громадах. Але, на жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно», — зауважив прем'єр-міністр.

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Денис Шмигаль повідомив, що була проведена нарада з керівниками ОВА, під час якої учасники розглянули проблемні питання та з’ясували, що саме не дозволяє рухатися швидше у проектах відновлення.

Прем'єр-міністр дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури на наступне засідання Уряду підготувати проекти рішень, які дозволять пришвидшити процес відбудови.

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