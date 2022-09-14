В Раді пропонують залучити кошти партнерів на розвиток експортної інфраструктури — Finance.ua

В Раді пропонують залучити кошти партнерів на розвиток експортної інфраструктури Вчора 10:32 — Казна та Політика

У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроект № 8025 щодо державної підтримки сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану.

Законодавчі зміни дозволять суттєво покращити ситуацію у напрямку експорту агропродукції українського виробництва, підтримати вітчизняних агровиробників та залучити міжнародну допомогу на чітко визначені механізми.

Ініціатором проекту виступив народний депутат України Сергій Лабазюк у консолідованій роботі з міністрами профільних відомств.

Станом на сьогодні, в умовах війни, перед вітчизняними аграріями постали проблеми паралічу морських портів, нестачі зерновозів та неготовності наземної інфраструктури до воєнних викликів. Так, наразі «зернові коридори» працюють, але на минулому тижні кремлівський диктатор вже заявив про намір розірвати угоду, аби вкотре перекрити Україні доступ до акваторій. Не варто забувати і про підняття Туреччиною ціни у п’ять разів за прохід Босфором. Це все «б’є» по собівартості продукції.

Тому для покращення логістики і диверсифікації українського експорту потрібно розвивати альтернативні маршрути: ЖД, автомобільні, річкові.

«Від початку бойових дій ми активно працюємо над цими питаннями, адже експорт агропродукції — це капітал України. Ми не можемо залежати виключно від доступу до Чорного моря. Тепер, коли Україна показала себе надійним партнером, який не тільки боронить Європу, а й годує світ — так, ми можемо і будемо просити підтримку у донорів. Але, щоб міжнародні партнери чітко розуміли, на які напрямки ми просимо кошти, необхідно вказати напрямки використання на рівні закону», — розповідає Лабазюк.

Згідно опублікованій на сайті парламенту пояснювальній записці, проект закону № 8025 передбачає:

залучення кредитів для будівництва експортної інфраструктури (ЖД-елеватори, авто, перевалки, мультимодальні комплекси та інше) — до 90% облікової ставки і до 50% тіла кредиту;

страхування таких експортних об’єктів та часткова компенсація страховикам у разі знищення від 40%;

закупівлю зерновозів, причепів та зернових контейнерів;

надання права ООН/ФАО бути організатором «мультимодальних перевезень» при експорті української агропродукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.