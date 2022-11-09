В Польщі хочуть заморожувати виплати українським біженцям, які виїжджають із країни — Finance.ua

В Польщі хочуть заморожувати виплати українським біженцям, які виїжджають із країни Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

В Польщі хочуть заморожувати виплати українським біженцям, які виїжджають із країни

У Польщі станом на початок листопада перебувають 1-1,2 млн громадян України, які рятувалися від агресії рф після 24 лютого.

Про це в інтерв’ю Rmf24 зазначив уповноважений уряду Польщі з питань біженців з України Павел Шефернакер.

«Ми оцінюємо, що близько 1-1,2 млн осіб (які прибули після 24 лютого. — Ред.) — це ті, хто залишився в Польщі на довше», — заявив Шефернакер.

У базі PESEL (польський ідентифікаційний код. — Ред.) зареєстровано 1,4 млн осіб українців, які прибули після 24 лютого, зазначив він. Однак, певна група з цих осіб вже залишила межі Польщі й повернулися до України.

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У зв’язку з поверненням частини українців додому уряд Польщі «хоче узгодити з реаліями зміни до закону про допомогу українцям». Шефернакер повідомив, що змінами до закону про допомогу українцям пропонується «заморожувати» виплату соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі в Україну.

«Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) чи ZUS (орган соціального страхування), заморожуватиметься», — зазначив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України.

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Водночас якщо громадянин України повертатиметься до Польщі, то питання відновлення виплати соціальної допомоги вирішуватиметься за процедурою інституції, яка видає цю допомогу.

Шефернакер зауважив, що саме влада прикордонних гмін Перемишль, Грубешув і Хелм сигналізувала, що українці дуже часто перетинають кордон, відтак незрозуміло, де вони постійно проживають.

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«Поляки мають бути впевненими, що соціальна допомога виплачується особам, які дійсно перебувають в Польщі», — наголосив польський урядовець.

Шефернакер повідомив, що польська влада, за рішенням Ради ЄС щодо легального перебування утікачів від війни в Євросоюзі, автоматично продовжить термін перебування українців в РП до 24 серпня 2023 року (1,5 року від початку повномасштабної війни рф проти України. — Ред.).

Це також стосуватиметься українців, які перебували в Польщі на підставі віз чи безвізового режиму до початку повномасштабної війни. Вони також отримують автоматичний дозвіл на перебування в Польщі до 24 серпня наступного року.

Раніше Шефернакер повідомив, польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для біженців із України, які тривалий час перебувають у Польщі. Зокрема, йдеться про тих понад 80 тис. людей, які тривалий час проживають у центрах тимчасового розміщення коштом польської держави. За його словами, з 1 січня наступного року уряд Польщі хоче запровадити 50% власної участі в оплаті проживання для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів. Відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня.

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