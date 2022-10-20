В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ — Finance.ua
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В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ

Кредит&Депозит
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В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ
В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ
Починаючи з 26 жовтня клієнти Ощадбанку зможуть відкрити новий вид валютного депозиту, за допомогою якого матимуть змогу убезпечити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань.
Про це повідомила пресслужба банку.
«Продукт запроваджено в рамках ініціативи НБУ, що покликана створити додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту і таким чином знизити попит на цьому ринку», — сказано в повідомленні.
Параметри продукту:
  • на депозит можна покласти долари США, придбані за офіційним курсом НБУ, без обмежень суми;
  • продукт передбачає обов’язковий зворотний продаж придбаної валюти по закінченні терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції;
  • термін депозиту — 6 місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.
На початковому етапі новий депозит можна буде відкрити лише у відділеннях Ощадбанку. Незабаром цей сервіс також стане доступним і в Мобільному Ощаді.
Нагадаємо, Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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