В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ — Finance.ua

В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ Вчора 18:40 — Кредит&Депозит

В Ощадбанку можна буде відкрити новий вид депозиту: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ

Починаючи з 26 жовтня клієнти Ощадбанк у зможуть відкрити новий вид валютного депозиту, за допомогою якого матимуть змогу убезпечити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань.

Про це повідомила пресслужба банку.

«Продукт запроваджено в рамках ініціативи НБУ, що покликана створити додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту і таким чином знизити попит на цьому ринку», — сказано в повідомленні.

Параметри продукту:

на депозит можна покласти долари США, придбані за офіційним курсом НБУ, без обмежень суми;

продукт передбачає обов’язковий зворотний продаж придбаної валюти по закінченні терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції;

термін депозиту — 6 місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

На початковому етапі новий депозит можна буде відкрити лише у відділеннях Ощадбанку. Незабаром цей сервіс також стане доступним і в Мобільному Ощаді.

Нагадаємо, Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви.

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