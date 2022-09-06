В ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти — Finance.ua

В ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти Вчора 10:12 — Енергетика

В ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти

ОПЕК+ погодилася на символічне скорочення поставок нафти в жовтні, що є несподіваним кроком, який показує, що альянс прагне стабілізувати світові ринки після того, як нестійкий економічний фон спровокував найтриваліше падіння цін за два роки.

Про це повідомляє Bloomberg

«ОПЕК+ повертається в режим спостереження за цінами», — сказав Білл Фаррен-Прайс, глава відділу макроекономічних досліджень в Enverus.

Група скоротить видобуток на 100 000 барелів на день в наступному місяці, повернувшись до серпневого рівня. У своєму заключному комюніке картель також підкреслив, що готовий у будь-який час скликати ще одну міністерську зустріч для обговорення подальших змін на ринку.

Як пише видання, це рішення повністю скасовує вересневе підвищення, яке було зроблено у відповідь на заклики президента США Джо Байдена допомогти знизити ціни на нафту.

Це може стати тривожним сигналом для країн-споживачів, оскільки вони борються з інфляційним тиском нафти за ціною 95 доларів за барель і перспективою енергетичної кризи взимку. Ринки знаходяться на шляху до посилення, оскільки Європейський союз вводить санкції проти російської нафти у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Нагадаємо, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з рф. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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УНІАН За матеріалами:

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