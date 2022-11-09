В ОП розповіли, чи будуть штрафи для бізнесу за надмірне світло — Finance.ua
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В ОП розповіли, чи будуть штрафи для бізнесу за надмірне світло

Казна та Політика
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Штрафи за надмірне споживання електроенергії є недоречним стимулом для бізнесу в Україні.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, український бізнес вже зараз активно допомагає енергетикам стабілізувати ситуацію з електроенергією в країні: вимикає рекламні екрани, холодильники, додаткове освітлення та навіть переносить виробництво на нічний годинник. Але все ще залишаються підприємства, які не вдаються до перерахованих вище заходів економії електрики.
«У будь-якому випадку, ми в діалозі з бізнесом та ОВА, і бачимо, як все більше компаній дотримується принципів розумного споживання. Штрафи — це недоречний стимул, адже бізнес у країні має працювати та відчувати підтримку влади, але водночас і розуміти, що країні потрібно саме на цей момент», — зазначив Тимошенко.
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За його словами, росіяни продовжують бити по енергосистемі України, і за останній місяць вони здійснили п’ять масованих атак за допомогою ракет і дронів. Найбільше від ударів постраждали західні, північні та центральні регіони.
«Ворог вибирав цілі так, щоб завдати якомога більшої шкоди, вразивши і електростанції, і мережі, якими електроенергія передається споживачам. Тобто зараз у системі є і нестача електроенергії, і недостатньо засобів для її передачі», — додав заступник голови ОП.
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Він наголосив, що спрогнозувати терміни припинення обмежень споживання електрики зараз складно, але фахівці роблять все можливе для того, щоб виправити ситуацію.
«В енергосистемі є об’єкти, роботу яких можна швидко відновити, а є такі, відновлення яких вимагатиме кілька місяців. Тому енергетики свідомо обмежують споживання електроенергії шляхом запровадження погодинних та аварійних відключень», — деталізував Тимошенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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