В ОП пропонують «заморозити» ціну на газ для населення на період війни — Finance.ua

В ОП пропонують «заморозити» ціну на газ для населення на період війни

Вчора 13:02 — Особисті фінанси

На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується і буде запропоновано на розгляд ВРУ. Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, — збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення щонайменше на час війни» — йдеться у повідомленні.

Різницю між ринковою вартістю газу та чинним тарифом підприємствам теплокомуненерго буде компенсувати держава. Можливі варіанти зараз аналізуються, повідомив заступник голови ОП.

У суботу з цього приводу відбулася селекторна нарада за участі керівників НАК «Нафтогаз України», Мінекономіки, Мінрегіонбуду, Асоціації міст України, начальників обласних адміністрацій та мерів міст.

На сайті газопостачальної компанії «Нафтогаз» повідомляється, що для стримування тарифів буде використана частина міжнародної фінансової допомоги для України.

Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість.

Довідка Finance.ua:

10 травня Кабміном було схвалено законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів;

газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Проте на тарифах для населення це не позначиться.



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