В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua
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В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії

Казна та Політика
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В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії
В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії
Європейський союз розпочав роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії. Обмеження повинні бути розширенні й щодо білорусі.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.
«Подякували за восьмий пакет, але вже працюємо над дев’ятим пакетом, а там має бути все те, що не увійшло у восьмий і попередні пакети. Від SWIFT досі не відключені всі російські й білоруські банки, особливо Газпромбанк», — заявив Жовква.
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За словами заступника керівника Офісу президента, також важливо обмежити ціну на російський газ або запровадити заборону на його експорт.
Серед інших необхідних санкцій Жовква назвав:
  • заборону заходу європейський суден до портів росії;
  • заборону видачі всіх категорій віз російським громадянам.
Також заступник керівника ОП відзначив, що важливо розширити санкції проти білорусі. Наразі розмови щодо цього ведуться, й розв’язується питання щодо запровадження обмежень проти білоруських банківських систем.
«білорусь також у полі зору — і нашому, і наших партнерів з ЄС», — додав Жовква.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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