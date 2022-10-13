В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua

В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії Вчора 11:47 — Казна та Політика

В ОП озвучили очікування від дев'ятого пакета санкцій ЄС проти росії

Європейський союз розпочав роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти росії. Обмеження повинні бути розширенні й щодо білорусі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

«Подякували за восьмий пакет, але вже працюємо над дев’ятим пакетом, а там має бути все те, що не увійшло у восьмий і попередні пакети. Від SWIFT досі не відключені всі російські й білоруські банки, особливо Газпромбанк», — заявив Жовква.

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За словами заступника керівника Офісу президента, також важливо обмежити ціну на російський газ або запровадити заборону на його експорт.

Серед інших необхідних санкцій Жовква назвав:

заборону заходу європейський суден до портів росії;

заборону видачі всіх категорій віз російським громадянам.

Також заступник керівника ОП відзначив, що важливо розширити санкції проти білорусі. Наразі розмови щодо цього ведуться, й розв’язується питання щодо запровадження обмежень проти білоруських банківських систем.

«білорусь також у полі зору — і нашому, і наших партнерів з ЄС», — додав Жовква.

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