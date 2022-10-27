В ООН висловили "стриманий оптимізм" щодо продовження дії зернової угоди — Finance.ua

В ООН висловили "стриманий оптимізм" щодо продовження дії зернової угоди Вчора 14:24

Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він «стримано оптимістично налаштований» щодо можливості продовження дії зернової угоди між Україною та росією.

Про це повідомляє « Голос Америки » з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Гріффітс відвідав москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку жовтня для обговорення з російськими офіційними особами зернової угоди.

«Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. ...І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо», — сказав Гріффітс журналістам.

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ООН працює над продовженням угоди до року та спрощенням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, росії та України. Зокрема, в ООН заявили, що наразі є затримка у проходженні інспекції щодо більш ніж 150 кораблів.

«Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити», — сказав Гріффітс.

Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши до неї ще один порт — Миколаїв.

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УНІАН За матеріалами:

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