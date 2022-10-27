В ООН висловили "стриманий оптимізм" щодо продовження дії зернової угоди — Finance.ua
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В ООН висловили "стриманий оптимізм" щодо продовження дії зернової угоди

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Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що він «стримано оптимістично налаштований» щодо можливості продовження дії зернової угоди між Україною та росією.
Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Гріффітс відвідав москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку жовтня для обговорення з російськими офіційними особами зернової угоди.
«Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. ...І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо», — сказав Гріффітс журналістам.
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ООН працює над продовженням угоди до року та спрощенням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, росії та України. Зокрема, в ООН заявили, що наразі є затримка у проходженні інспекції щодо більш ніж 150 кораблів.
«Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити», — сказав Гріффітс.
Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши до неї ще один порт — Миколаїв.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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