В ООН розповіли, скільки агропродукції перевезли "зерновим коридором" — Finance.ua

В ООН розповіли, скільки агропродукції перевезли "зерновим коридором" Вчора 20:21

Станом на 5 вересня у рамках чорноморської зернової ініціативи з України було експортовано понад 2 мільйона тонн продовольства.

Про це повідомляє ООН.

«Станом на 5 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 125 530 тонн. Загалом нині було дозволено рух 197 суден — 107, що прибувають в українські порти і 90 — виходять із них», — зазначається у повідомленні.

Крім цього, у вівторок спільний координаційний центр дозволив вийти з українських портів шести суднам з 87 442 тоннами зерна та інших продуктів на борту.

Судна Irmgard (27,5 тис. тонн пшениці та 7 179 тонн кукурудзи) і New Levant (26,5 тис. тонн пшениці) попрямують до Туреччини, а судно Queen Sara (11 тис. тонн кукурудзи) — до Єгипту.

Судно Vitis доставить до Італії 5,8 тис. тонн олії, Ocmis Adventure вирушить до Греції із 4 862 тонн кукурудзи, а судно Oris Princess — до Ізраїлю з 4 510 тонн соняшникового шроту.

Економічна Правда За матеріалами:

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