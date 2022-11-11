В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства — Finance.ua
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В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства

Світ
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В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства
В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства
Світові витрати на імпорт продовольства 2022 року зростуть на 10% до рекордних 1,94 трлн доларів. Це чинитиме тиск на найбідніші країни світу, які, ймовірно, змогли купити значно менші обсяги.
Про це свідчить прогноз ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).
За даними ФАО, зростання непропорційно сильно впливає на економічно вразливі країни, і очікується, що це продовжиться наступного року, навіть незважаючи на те, що загальна ситуація із пропозицією сільськогосподарської продукції трохи покращиться.
«Це тривожні ознаки з погляду продовольчої безпеки», — йдеться у прогнозі.
У ФАО зазначили, що обсяги імпорту продовольства в країнах з низьким доходом скоротяться на 10%, оскільки їх витрати за імпорт продовольства за рік практично не змінилися, що вказує на проблеми з доступністю, що зростають.
«Імпортери стикаються з труднощами при фінансуванні зростаючих міжнародних витрат, що може означати кінець їхньої стійкості до вищих міжнародних цін», — йдеться у прогнозі ФАО.
Світові ціни на продовольство підскочили до рекордного рівня у березні після того, як росія вторглася до України, яка є ключовим виробником зернових та олійних культур. І хоча з того часу ціни дещо знизилися, вони залишаються вищими за минулорічні рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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