В Офісі президента вважають, що західні країни надто повільно запроваджують санкції проти рф — Finance.ua

В Офісі президента вважають, що західні країни надто повільно запроваджують санкції проти рф

Вчора 16:14 — Казна та Політика

В Офісі президента вважають, що західні країни надто повільно запроваджують санкції проти рф

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, західні країни надто повільно запроваджують санкції проти рф.

«Міжнародні спільноти стовідсотково поінформовані про ситуацію в Україні. Їхня реакція не є достатньою, санкційний пакет можна було накладати більш активно і не розтягувати у часі. Таке відчуття, що вони хочуть зволікати якнайдовше. Це такий спосіб з росією поторгувати нафтою і газом, а партнерам казати: „Ми ж з росією боремося, санкції накладаємо. Втрачати гроші ми не хочемо, тому якось будемо пиляти“», — сказав Лещенко.

Водночас він зазначив, що ризик застосування росією хімічної зброї досі існує, адже країна-агресор намагається маніпулювати фейками не лише всередині своєї країни, а й на міжнародних майданчиках.

«Те, що вони намагаються це зробити на міжнародних майданчиках, якраз насторожує, для цього має бути якась причина, ми боїмося, що, як кажуть наші американські партнери, може бути застосування хімічної зброї самої росії. Аргументом може бути використання технології України», — сказав Лещенко.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели та продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресора. Обмеження стосуються обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків та ін. Зокрема курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази.

Більше того, світові виробники та бренди почали масово йти з російського ринку рф. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують заробляти «криваві гроші».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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