В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами — Finance.ua

В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами Сьогодні 16:34 — Енергетика

В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами

В Офісі президента України планують підключитися до вирішення проблеми багатомільярдних заборгованостей перед підприємствами відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

«Якось цивілізовано будемо вирішувати, будемо балансувати, реструктуризовувати», — заявив Шурма.

Проте він не назвав строки та деталі такої реструктуризації.

Як відомо, борг перед виробниками «зеленої» енергії на початок травня 2023-го складає 18,6 млрд грн.

Зелений тариф цим підприємствам виплачує державний «ГарПок», який отримує ці кошти від держкомпанії «Укренерго».

Недоплата держпідприємства «Гарантований покупець» виробникам «зеленої» електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній «зеленої» енергетики не здатна обслуговувати свої борги.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.