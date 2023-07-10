В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами — Finance.ua
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В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами

Енергетика
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В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами
В Офісі президента пообіцяли вирішити проблеми боргів перед «зеленими» інвесторами
В Офісі президента України планують підключитися до вирішення проблеми багатомільярдних заборгованостей перед підприємствами відновлюваної енергетики.
Про це повідомляє заступник керівника ОП Ростислав Шурма.
«Якось цивілізовано будемо вирішувати, будемо балансувати, реструктуризовувати», — заявив Шурма.
Проте він не назвав строки та деталі такої реструктуризації.
Як відомо, борг перед виробниками «зеленої» енергії на початок травня 2023-го складає 18,6 млрд грн.
Зелений тариф цим підприємствам виплачує державний «ГарПок», який отримує ці кошти від держкомпанії «Укренерго».
Недоплата держпідприємства «Гарантований покупець» виробникам «зеленої» електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.
Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній «зеленої» енергетики не здатна обслуговувати свої борги.
За матеріалами:
РБК-Україна
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