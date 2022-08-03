В Одесі втретє виставили на аукціон будівлі, стягнуті за борги «Імексбанку» — Finance.ua

В Одесі втретє виставили на аукціон будівлі, стягнуті за борги «Імексбанку» Вчора 11:17 — Казна та Політика

В Одесі НБУ втретє виставив на відкриті торги зі стартовою ціною 45,5 млн грн комплекс будівель збанкрутілого «Імексбанку» на просп. Тараса Шевченка загальною площею понад 3 тис. кв. метрів.

Про це йдеться на сторінці аукціону на сайті Prozorro.Продажі

Зазначається, що Національний банк України виставив на аукціон «комплекс будівель загальною площею 3 тис. 053 кв. м, що розташований за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 8А. Перелік будівель та споруд зазначений у Витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно, що наведений у документації до аукціону», — йдеться у повідомленні.

Продаж відбувається на підставі рішення Правління НБУ про відчуження від 23.05.2022 року № 244-рш та відповідно до регламенту роботи електронної торгової системи ProZorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів.

Стартова ціна лоту 45 млн 533 тис грн, аукціон призначений на 17 серпня.

НБУ вже двічі виставляв на відкриті торги цей комплекс. Перший аукціон мав відбутися у червні, але не знайшлося охочих придбати майно збанкрутілого банку. Вдруге комплекс будівель намагались продати у липні. Взяти участь у торгах зголосилися двоє ФОПів, але аукціон все ж не відбувся.

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Укрінформ За матеріалами:

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