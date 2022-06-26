В Одесі наступного тижня підніметься вартість проїзду маршрутками — Finance.ua
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В Одесі наступного тижня підніметься вартість проїзду маршрутками

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В Одесі підвищиться вартість проїзду у міських маршрутках із 2 липня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Одеської міської ради.
«У зв’язку з суттєвим підвищенням цін на пально-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду у міських маршрутних таксі. З 2 липня 2022 року проїзд коштуватиме 15 гривень», — йдеться у ньому.
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Зазначається, що вартість проїзду у міському електротранспорті (трамваї, тролейбусі) не зміниться.
З 22 червня в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09:00 до 20:00. Відповідний наказ підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Справка Finance.ua:

  • на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну виникли проблеми на ринку пального. Це спричинило появу низки викликів для українців. Зокрема величезні черги на заправки. Але зараз у різних містах України почала зростати вартість проїзду у громадському транспорті;
  • жителів міста Лева зобов’язали платити 15 гривень за проїзд у громадському автотранспорті вже з 2 червня;
  • мешканці Івано-Франківська платитимуть більше за проїзд у громадському транспорті вже з 16 червня.
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За матеріалами:
Українські Новини
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