В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван з-за кордону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Одеську область річкою прибуде перший контейнерний караван з-за кордону

Вчора 16:35Казна та Політика
449
Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца.
Про це повідомля пресслужба Українського Дунайського судноплавства.
Наприкінці травня у Румунії вперше був сформований караван у складі самохідного судна «Капітан Ширков» та п’яти барж. Його завантажили лише на 50% імпортним вантажем. Караван прибуде в Ізмаїл наступного тижня.
Зазначається, що під час блокади українських морських портів дунайський флот можна використовувати більш ефективно.
«Каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.