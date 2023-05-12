В обхід росії: ЄС планує прокласти інтернет-кабель Чорним морем – FT — Finance.ua
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В обхід росії: ЄС планує прокласти інтернет-кабель Чорним морем – FT

Технології&Авто
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В обхід росії: ЄС планує прокласти інтернет-кабель Чорним морем – FT
В обхід росії: ЄС планує прокласти інтернет-кабель Чорним морем – FT
На тлі глобальних побоювань з приводу російських атак на підводні інтернет-кабелі стало відомо, що ЄС планує прокладку нової артерії в Чорному морі. У ЄК зауважують, що проект покликаний поліпшити зв’язок з Кавказом, в тому числі, Грузією, і дозволить знизити «залежність регіону від наземного оптоволоконного зв’язку, що проходить транзитом через росію».
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на програмний документ Єврокомісії.
Потребу в такому Чорноморському інтернет-кабелі ЄС і Грузія обговорювали ще в 2021 році. Однак, за інформацією джерел FT, додатковий імпульс проекту надала війна в Україні.
Очікується, що проект з прокладання кабелю протяжністю 1100 кілометрів обійдеться близько 45 мільйонів євро. Наразі проект на стадії техніко-економічного обґрунтування, і торги поки не відкриті.
Можливість прокладки кабельного маршруту через Чорне море вивчає і компанія Vodafone, що базується у Великобританії. Проект, що розглядає компанія, під назвою Kardessa передбачає з'єднання України з Болгарією, Туреччиною і Грузією, а потім з Вірменією, Казахстаном і далі з Азією підземним маршрутом, кажуть джерела видання.
Девід Макаллістер, член Європарламенту і голова комітету у закордонних справах Європарламенту, сказав, що Чорноморський кабель є «флагманським проектом» і пріоритетом для блоку в регіоні.
«Без [інтернет-кабелів] не було б ні відеоконференцій, ні спільної дослідницької роботи, ні Netflix. росіяни теж це знають», — каже Макаллістер.
Питання щодо доцільності і термінів реалізації проекту залишаються відкритими. У тому числі, у зв’язку з тим, що росія продовжує використовувати свої військові кораблі в Чорному морі для ракетних ударів по Україні і блокування портів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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