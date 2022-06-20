В ОАЕ розробили найдорожчу NFT марку — Finance.ua

В ОАЕ розробили найдорожчу NFT марку

Вчора 18:00 — Фінтех і Картки

Поштове відділення Об’єднаних Арабських Еміратів Emirates Post Group розробило найдорожчу у світі поштову марку на честь 50-річчя країни. Кожна фізична марка колекції має свій NFT-відповідник.

Як розповів генеральний директор поштової групи Абдул Аль Ашрам, всього запустять 4 колекції марок.

Найдорожчою є «Золота Джубілія 2021», яка коштує 2021 дирхам ($550) — кожна марка містить 1 грам золота. Інші три колекції відносно недорогі і коштують близько 250 дирхам ($ 68) за кожну NFT-марку.

«Це безумовно частина ширшої стратегії і блокчейн стане ключем до багатьох проектів у Emirates Post,» — наголосив Абдул Аль Ашрам.

Блокчейн став важливою частиною бізнес-стратегії ОАЕ за останній рік. Так, у деяких готелях ОАЕ вже приймають оплату в криптовалютах, а VIP-нерухомість продають за біткоїни. Багато переваг у криптовалютному секторі Об`єднаних Арабських Еміратів мають жінки: в Абу-Дабі надаватимуть безкоштовні крипто-домени всім жінкам, які там живуть.

Відмітимо, що на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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