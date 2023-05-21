В Німеччині з’явиться найбільша будівля, надрукована на 3D-принтері — Finance.ua

В Німеччині з’явиться найбільша будівля, надрукована на 3D-принтері
У Гейдельберзі (Німеччина) розпочалося будівництво революційного 3D-друкарського центру обробки даних. Компанія Heidelberg iT Management, оператор об'єкта, стверджує, що це буде найбільша 3D-друкарська будівля в Європі.
Очікується, що центр обробки даних почне працювати до кінця цього року. У процесі будівництва використовуються будівельні матеріали, що переробляються, і 3D-принтер Cobod BOD2.
Стіни будуть зроблені зі 100% бетону, що переробляється, який виділяє на 55% менше CO2 в порівнянні з традиційним цементом. Оздоблення стін виконуватиме спеціальний робот-маляр.
Центр обробки даних Baufeld 5 займе площу менше 600 м2 і буде завершено у липні.
До речі, нещодавно стало відомо, що Китай планує випробувати 3D-друк цегли з місячного ґрунту в рамках своєї програми створення постійної бази на Місяці.
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