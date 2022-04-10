В НБУ сказали, яка зараз інфляція в країні — Finance.ua
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В НБУ сказали, яка зараз інфляція в країні

Вчора 16:44Казна та Політика
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Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що якщо порівнювати довоєнні очікування по інфляції з реальним станом справ, то відхилення є помірним.
Про це він сказав в інтерв’ю ЕП.
За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу. «Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція — 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі — логістичні проблеми та зростання виробничих витрат», — сказав він.
Шевченко додав, що якщо дивитися останній прогноз НБУ, який виходив ще до війни, в січні, то там очікувався індекс цін за березень у річному вимірі на рівні 9,2% і річна базова інфляція 8,2%. «Тобто відхилення навіть попри війну є помірним», — резюмував він.
У лютому 2022 року ціни в Україні у річному вимірі зросли на 10,7% проти 10% у січні через нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення росії в Україну.

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За матеріалами: Економічна Правда
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