В НБУ сказали, яка зараз інфляція в країні — Finance.ua

За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу. «Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція — 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі — логістичні проблеми та зростання виробничих витрат», — сказав він.
Шевченко додав, що якщо дивитися останній прогноз НБУ, який виходив ще до війни, в січні, то там очікувався індекс цін за березень у річному вимірі на рівні 9,2% і річна базова інфляція 8,2%. «Тобто відхилення навіть попри війну є помірним», — резюмував він.
У лютому 2022 року ціни в Україні у річному вимірі зросли на 10,7% проти 10% у січні через нагнітання військової загрози і зрештою вторгнення росії в Україну.