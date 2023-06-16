В НБУ розповіли, чи вистачає міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua

В НБУ розповіли, чи вистачає міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

В НБУ розповіли, чи вистачає міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету

Україна з початку 2023 року отримала від міжнародних партнерів 20 млрд доларів США фінансової допомоги.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

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«З початку року Україна отримала від міжнародних партнерів фінансування на суму близько 20 млрд дол. США», — сказав Пишний.

У Нацбанку зазначають, що їх спільні заходи з урядом сприяли збільшенню обсягів залучених до державного бюджету коштів від продажу ОВДП. Усе це дало змогу успішно профінансувати значний дефіцит державного бюджету в січні - травні.

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Зауважується, що з огляду на міжнародну підтримку та поступове пожвавлення економіки, Україна зможе і надалі фінансувати всі необхідні видатки без відновлення емісійного фінансування.

Як повідомлялось, у 2023 році очікується 42 млрд доларів фінансової допомоги, включно з 4,6 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, Польща у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії надала Україні у минулому році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни.

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Укрінформ За матеріалами:

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