В НБУ повідомили, яких змін зазнав ринок небанківських фінансових послуг у травні (інфографіка) — Finance.ua
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В НБУ повідомили, яких змін зазнав ринок небанківських фінансових послуг у травні (інфографіка)

Вчора 09:36Фондовий ринок
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У травні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 659 (станом на 31 травня) з 1 664 (станом на 30 квітня). Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Кількість банків станом на 31 травня залишилася незмінною та становила 69.
Упродовж травня Національний банк не реєстрував нових учасників ринку небанківських фінансових послуг.
Водночас із реєстрів виключено п’ятьох учасників — трьох страховиків ( примусово, у зв’язку з тим, що вони не мають чинних ліцензій), одну фінансову компанію та одного страхового брокера (добровільно, на підставі поданих ними заяв).
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Крім того, на підставі поданих заяв п’ятьом фінансовим компаніям анульовано всі ліцензії, а двом — частину ліцензій.
Станом на 31 травня на небанківському ринку працювали 129 страховиків non-life (було 132) та 13 life-страховиків (порівняно з минулим місяцем кількість не змінилася), 197 ломбардів (кількість не змінилася), 187 кредитних спілок (кількість не змінилася), 110 лізингових компаній (кількість не змінилася), 893 фінансові компанії (було 894), 63 страхові брокери (було 64) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).
В НБУ повідомили, яких змін зазнав ринок небанківських фінансових послуг у травні (інфографіка)
Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.
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На платіжному ринку діє 37 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.
У травні до Національного банку надійшло 110 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 81. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) — 18, страховиків — 11.

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За матеріалами: Finance.ua
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