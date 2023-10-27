В НБУ повідомили, як будуть утримувати стійкість валютного ринку — Finance.ua

В НБУ повідомили, як будуть утримувати стійкість валютного ринку Сьогодні 16:15 — Валюта

Завдяки офіційному фінансуванню НБУ зможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та, відповідно, стійкість валютного ринку.

Про це повідомили

в Нацбанку.

Очікується, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько 45 млрд дол США.

Завдяки міжнародній допомозі уряд має змогу фінансувати значний дефіцит бюджету, а НБУ — підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок.

За прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів наприкінці цього року становитиме майже 42 млрд дол. США, а в наступні роки зросте до 45 млрд грн.

Ризики

Національний банк переглянув основне припущення щодо тривалості високих безпекових ризиків. Припускається, що вони зберігатимуться щонайменше до кінця 2024 року.

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Це припущення узгоджується з переважною більшістю експертних прогнозів та результатами опитувань. Також воно відповідає припущенням, закладеним у проєкт бюджету на 2024 рік, що передбачає збереження значних видатків на підтримання обороноздатності впродовж року.

Отже, ключовим ризиком прогнозу і надалі залишається триваліший термін, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни.

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