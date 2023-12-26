В наступному році «Укрзалізниця» планує отримати не менше 7 мільярдів прибутку — Finance.ua
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В наступному році «Укрзалізниця» планує отримати не менше 7 мільярдів прибутку

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За результатами поточного року, внутрішні перевезення «Укрзалізниці» мають скласти 77 млн тонн. Експорт, згідно з оперативними планами, має скласти 63 млн тонн, імпорт — 6 млн тонн, транзит — 1 млн тонн. Таким чином, «УЗ» планує в 2023 році перевезти 147 млн тонн вантажів.
Про це розповів голова правління компанії Євген Лященко.
У минулому, 2022 році, компанією було перевезено 151 млн тонн вантажів. Це більш ніж вдвічі менше, ніж у 2021, коли вантажні перевезення АТ УЗ становили 314 млн тонн.
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За підсумками 2023 року «УЗ» планує отримати 7 млрд грн чистого прибутку — після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го. За словами Євгена Лященка, у 2023 році компанія отримає дохід у розмірі 99,6 млрд грн, 82,1 млрд з якого припадає на вантажні перевезення, 8,4 млрд грн — пасажирські перевезення і 9,1 млрд грн — інші доходи.
Наступного року цей рекорд компанія планує повторити. У цьому, як очікується, допоможуть оновлення антикорупційної програми, підвищення ефективності закупівель та витрат та збільшення обсягів вантажоперевезень — зокрема, максимальне використання можливостей українського морського коридору.
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Раніше «Укрзалізниця» мала намір підвищити тарифи на вантажні перевезення, обґрунтовуючи це збитками. Однак пізніше стало очевидно, що підвищення не потрібне, адже компанія планує значний прибуток.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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