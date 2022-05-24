В НАК назвали завдання нового очільника «Укртранснафти» — Finance.ua
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В НАК назвали завдання нового очільника «Укртранснафти»

Вчора 14:33Фондовий ринок
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Кабінет Міністрів змінив генерального директора АТ «Уртранснафта». Замість Миколи Гавриленка ним став Володимир Цепенда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК «Нафтогаз України».
«Перед новим керівником стоїть термінове та критично важливе завдання — бути одним з головних факторів вирішення паливної кризи в Україні протягом наступних тижнів», — йдеться у повідомленні.
До цього Володимир Цепенда понад 9 років працював на підприємствах Групи «Нафтогаз».
Николай Гавриленко возглавлял «Укртранснафту» з 2015 года.
Паливна криза в Україні триває близько місяця. Ще на початку травня представники влади заявляли, що вона закінчиться за тиждень.
За матеріалами: РБК-Україна
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