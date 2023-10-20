В Нацбанку назвали суму вилученої з обігу пошкодженої готівки з окупованих територій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Нацбанку назвали суму вилученої з обігу пошкодженої готівки з окупованих територій

Кримінал
14
Під час повномасштабної війни Нацбанк попереджав про ризик потрапляння в обіг готівки з різними ушкодженнями з тимчасово окупованих територій. Регулятор радив доброчесним громадянам не брати такі купюри, адже вони не є платіжним засобом і підлягають вилученню.
Про це розповів в інтерв'ю The Page Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ.
Нормативні документи Нацбанку у випадку загрози окупації передбачають можливість механічного переведенням банкнот в неплатіжний стан.
«Якраз перед війною ми проводили нараду з банками, де давали рекомендації, як пошкоджувати банкноти, і пропонували кілька варіантів. Зокрема, для механічного пошкодження було запропоновано декілька схем, а у випадку використання спеціальних фарб — була вимога зафарбувати не менше 50% площі банкнот», — розповів Валерій Строчков.
Лицьовий бік пошкоджених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року.
Лицьовий бік пошкоджених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року., Фото: Нацбанк
Він додав, що один з банків запропонував застосовувати просвердлювання банкнот, а Нацбанк підтримав пропозицію і підготував рекомендації.
Після початку великої війни, за словами Строчкова, банки виконали інструкцію щодо псування готівки, але практично всі пошкоджені банкноти їм вдалося вивезли, а Нацбанк їх обміняв.
«Але у відділеннях одного з банків, розташованих у південному регіоні, в умовах стрімкого ворожого наступу не було можливості зробити все як треба, і для пошкодження банкнот вони використали свердла дуже малого діаметру — менше 10 мм, що рекомендував НБУ, або просто зробили проколи. Як з’ясувалося потім, термінали не бачать таких отворів і приймають такі пошкоджені купюри», — розповів Строчков.
Вочевидь, зловмисники викрали таку готівку із захоплених відділень банків, і спробували збувати її через термінали. Вилучати пошкоджені гроші з обігу довелося вже під час їх інкасації.
За інформацією Строчкова, на сьогодні таких банкнот вилучили з обігу на суму біля 8 млн грн. Результатом співпраці Нацбанку з правоохоронними органами стало затримання збувальників.
«Пошкоджені купюри, що потрапили в руки зловмисників, вони продавали збувальникам по ціні приблизно 30% від номіналу. Перше затримання відбулося в Одесі, де зловмисник скупив і почав „скидати“ через термінали пошкоджені гроші з окупованих територій. У Києві також було затримання, але справа ще в суд не передана», — повідомив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.