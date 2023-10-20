В Нацбанку назвали суму вилученої з обігу пошкодженої готівки з окупованих територій — Finance.ua

В Нацбанку назвали суму вилученої з обігу пошкодженої готівки з окупованих територій Сьогодні 15:16 — Кримінал

Під час повномасштабної війни Нацбанк попереджав про ризик потрапляння в обіг готівки з різними ушкодженнями з тимчасово окупованих територій. Регулятор радив доброчесним громадянам не брати такі купюри, адже вони не є платіжним засобом і підлягають вилученню.

Про це розповів в інтерв'ю The Page Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ.

Нормативні документи Нацбанку у випадку загрози окупації передбачають можливість механічного переведенням банкнот в неплатіжний стан.

«Якраз перед війною ми проводили нараду з банками, де давали рекомендації, як пошкоджувати банкноти, і пропонували кілька варіантів. Зокрема, для механічного пошкодження було запропоновано декілька схем, а у випадку використання спеціальних фарб — була вимога зафарбувати не менше 50% площі банкнот», — розповів Валерій Строчков.

Лицьовий бік пошкоджених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року., Фото: Нацбанк

Він додав, що один з банків запропонував застосовувати просвердлювання банкнот, а Нацбанк підтримав пропозицію і підготував рекомендації.

Після початку великої війни, за словами Строчкова, банки виконали інструкцію щодо псування готівки, але практично всі пошкоджені банкноти їм вдалося вивезли, а Нацбанк їх обміняв.

«Але у відділеннях одного з банків, розташованих у південному регіоні, в умовах стрімкого ворожого наступу не було можливості зробити все як треба, і для пошкодження банкнот вони використали свердла дуже малого діаметру — менше 10 мм, що рекомендував НБУ, або просто зробили проколи. Як з’ясувалося потім, термінали не бачать таких отворів і приймають такі пошкоджені купюри», — розповів Строчков.

Вочевидь, зловмисники викрали таку готівку із захоплених відділень банків, і спробували збувати її через термінали. Вилучати пошкоджені гроші з обігу довелося вже під час їх інкасації.

За інформацією Строчкова, на сьогодні таких банкнот вилучили з обігу на суму біля 8 млн грн. Результатом співпраці Нацбанку з правоохоронними органами стало затримання збувальників.

«Пошкоджені купюри, що потрапили в руки зловмисників, вони продавали збувальникам по ціні приблизно 30% від номіналу. Перше затримання відбулося в Одесі, де зловмисник скупив і почав „скидати“ через термінали пошкоджені гроші з окупованих територій. У Києві також було затримання, але справа ще в суд не передана», — повідомив він.

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