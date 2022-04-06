В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки — Finance.ua

В НАБУ пояснили, чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну для тих, хто опинився у скрутному становищі, дозволено певний час не сплачувати за кредит.

Банки надають кредитні канікули, та не всі коректно зрозуміли, що ж означає термін «кредитні канікули».

В НАБУ роз’яснили , що треба знати про кредитні канікули.

Кредитні канікули — це не прощення боргу.

Банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитом, але не застосовують жодних штрафних санкцій за прострочення виплат за кредитами.

Банки не можуть не нараховувати відсотків і просто «прощати» кредити. Адже кредити видають за рахунок залучених до банку депозитів, які банк повинен обслуговувати й виплачувати за цими депозитами відсотки вкладникам. Тобто, якщо простими словами, «прощення» кредитів і зобов’язань щодо їх обслуговування, сплати відсотків за цими кредитами призвели б до неможливості повернення депозитів і неможливості функціонування банківської системи взагалі.

Тому компромісним рішенням у ці скрутні часи є запровадження кредитних канікул, тобто надання можливості не обслуговувати кредити зараз для тих, хто в скрутному становищі, і можливості повернути кредит після війни.

Ключові зміни в обслуговуванні кредитів:

у період дії воєнного стану та в 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом;

у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором;

неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;

забороняється в разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачене кредитним договором чи договором про споживчий кредит;

не передбачене скасування відсотків за користування кредитними коштами — таке нарахування є правомірним із боку кредитора.

Тобто кредитні канікули тимчасово знімають фінансове навантаження без порушення зобов’язань перед кредиторами. Ключове — під час кредитних канікул не застосовуються пені та штрафи за невиконання чи неповне виконання кредитного договору.

Що ще важливо — кредитна історія не псується, а це означає, що несплата за кредитом під час кредитних канікул не стане перешкодою в отриманні кредитів у майбутньому.

До речі за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови кредиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.