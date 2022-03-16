В МВС розповіли, як зареєструвати нове авто, придбане в салоні — Finance.ua

В МВС розповіли, як зареєструвати нове авто, придбане в салоні

В МВС розповіли, як зареєструвати нове авто, придбане в салоні. Попри обстріли, палаючі будинки, сервісні центри МВС продовжують працювати і надавати все більше державних послуг.

Про це повідомили в міністерстві.

Відсьогодні (16 березня) ще запрацюють:

реєстрація нових авто з салонів.

видача дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів.

Нагадаємо, що МВС вже замінює посвідчення водія для визначених законом категорій громадян, розпочинаємо прийом іспитів на категорії С і СЕ, в першу чергу, в осіб, які мобілізовані до Збройних сил України, представників тероборни та правоохоронних органів.

Попереднього запису до відкритих сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги просто берете талон у терміналі в приміщенні закладу.

«Міністр МВС України Денис Монастирський доручив провести комплексну роботу спрямовану на максимально можливе відновлення надання послуг, які надаються сервісними центрами МВС у відносно безпечних регіонах України», — зазначив заступник міністра МВС України Bogdan Drapiatyi.

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