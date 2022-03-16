В МВС розповіли, як зареєструвати нове авто, придбане в салоні — Finance.ua

видача дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів.
Нагадаємо, що МВС вже замінює посвідчення водія для визначених законом категорій громадян, розпочинаємо прийом іспитів на категорії С і СЕ, в першу чергу, в осіб, які мобілізовані до Збройних сил України, представників тероборни та правоохоронних органів.
Попереднього запису до відкритих сервісних центрів МВС немає, для отримання послуги просто берете талон у терміналі в приміщенні закладу.
«Міністр МВС України Денис Монастирський доручив провести комплексну роботу спрямовану на максимально можливе відновлення надання послуг, які надаються сервісними центрами МВС у відносно безпечних регіонах України», — зазначив заступник міністра МВС України Bogdan Drapiatyi.