В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто — Finance.ua

В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто Вчора 09:30 — Особисті фінанси

В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто

Сервісні центри МВС надають послугу вибракування транспортного засобу — зняття з реєстрації пошкодженого чи втраченого через війну автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу», — сказано в повідомленні.

Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Послуга вибракування транспортного засобу надається безкоштовно.

Довідка Finance.ua:

нульове розмитнення скасували. Верховна Рада більшістю голосів ухвалила законопроєкт № 7418. Документ повертає «довоєнні» ставки розмитнення, що були ухвалені попередньою владою ще у 2018 році;

що зараз відбувається зі страховими виплатами — які з них можна отримати, а кому й чому можуть відмовити.



Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте автоцивілку за 15 хвилин на Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.