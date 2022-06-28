В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто — Finance.ua

В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто
Сервісні центри МВС надають послугу вибракування транспортного засобу — зняття з реєстрації пошкодженого чи втраченого через війну автомобіля.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу», — сказано в повідомленні.
Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:
- паспорт;
- ІПН;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
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Послуга вибракування транспортного засобу надається безкоштовно.
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