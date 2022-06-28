В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто — Finance.ua
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В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто

Особисті фінанси
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В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто
В МВС пояснили, як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто
Сервісні центри МВС надають послугу вибракування транспортного засобу — зняття з реєстрації пошкодженого чи втраченого через війну автомобіля.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу», — сказано в повідомленні.
Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:
  • паспорт;
  • ІПН;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності).

На що необхідно звернути увагу при оформленні каско 🚗

Послуга вибракування транспортного засобу надається безкоштовно.

Довідка Finance.ua:

  • нульове розмитнення скасували. Верховна Рада більшістю голосів ухвалила законопроєкт № 7418. Документ повертає «довоєнні» ставки розмитнення, що були ухвалені попередньою владою ще у 2018 році;
  • що зараз відбувається зі страховими виплатами — які з них можна отримати, а кому й чому можуть відмовити.
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За матеріалами:
Finance.ua
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