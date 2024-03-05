В Міненерго вивчають можливість розблокування експорту газу — Finance.ua

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В Міненерго вивчають можливість розблокування експорту газу

Енергетика
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В Міненерго вивчають можливість розблокування експорту газу
В Міненерго вивчають можливість розблокування експорту газу
Міністерство енергетики України вивчає можливість розблокування експорту газу.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
Вона зазначила, що зняття заборони на експорт природного газу, запровадженої з початком повномасштабного вторгнення, залежатиме від впливу такого рішення на національну безпеку України.
«Ми зі свого боку активно працюємо, щоб біометан вийшов із-під заборони. А щодо природного газу, то будемо і з партнерами обговорювати, і всередині оцінювати ситуацію, дивитися, які є ризики», — сказала Грінчук.
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Вона наголосила, що «насамперед — це безпекова ситуація. Необхідно оцінити економічні вигоди та ризики нацбезпеки й ухвалити зважене рішення».
Раніше Енергетичне Співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.
Нагадаємо, побутові споживачі тепер власним коштом обслуговуватимуть внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках. Це і є так звана третя платіжка за газ. Зараз же ми окремо сплачуємо за саме паливо та його доставлення.

Що робити, якщо накопичили борги за комуналку 🧐

За матеріалами:
УНІАН
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