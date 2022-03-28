В Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну — Finance.ua

В Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну

Вчора 20:36 — Енергетика

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав найбільш постраждалими енергетичними об’єктами від війни Луганську ТЕС, Охтирську ТЕЦ, Трипільську ТЕС та Чернігівську ТЕЦ.

«Луганська ТЕС ДТЕК — ми її втратили, але вона не розбита. Фактично повністю розбита Охтирська ТЕЦ, там було пряме потрапляння двох снарядів», — зазначив міністр.

За його словами, також намагались обстрілювати Трипільську ТЕС «Центренерго», та не один раз снаряди попадали в Чернігівську ТЕЦ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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