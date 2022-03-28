В Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну — Finance.ua

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В Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну
Вчора 20:36 —
Енергетика
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Міністр енергетики Герман Галущенко назвав найбільш постраждалими енергетичними об’єктами від війни Луганську ТЕС, Охтирську ТЕЦ, Трипільську ТЕС та Чернігівську ТЕЦ.
«Луганська ТЕС ДТЕК — ми її втратили, але вона не розбита. Фактично повністю розбита Охтирська ТЕЦ, там було пряме потрапляння двох снарядів», — зазначив міністр.
За його словами, також намагались обстрілювати Трипільську ТЕС «Центренерго», та не один раз снаряди попадали в Чернігівську ТЕЦ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами:
Економічна Правда
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В Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну
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