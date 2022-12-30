В Мінекономіки розповіли, як будуть підтримувати бізнес та розширювати експорт у 2023 році — Finance.ua
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В Мінекономіки розповіли, як будуть підтримувати бізнес та розширювати експорт у 2023 році

Казна та Політика
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В Мінекономіки розповіли, як будуть підтримувати бізнес та розширювати експорт у 2023 році
В Мінекономіки розповіли, як будуть підтримувати бізнес та розширювати експорт у 2023 році
Наступного року Міністерство економіки робитиме ставку на підтримку бізнесу та розширення експортних можливостей.
Про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.
«Наша мета на наступний рік — збільшувати обсяги програм допомоги бізнесу. Йдеться про грантові програми. Робота та програма пільгового кредитування „5-7-9“. В умовах війни — це найдієвіші механізми, що дозволяють підтримувати економічну діяльність суспільства», — зазначив торгпред.
За його словами, йдеться не про здешевлення продукції та вирівнювання конкурентних переваг, а про підтримку економічної активності громадян.
«Наше завдання — зробити все, щоб під час війни люди думали про бізнес, його розвиток та про створення нових робочих місць. Щоб не впасти в депресію, не зупинитися, саме й потрібні такі механізми підтримки», — вказав заступник міністра.
Він також наголосив, що наступного року Кабмін намагатиметься продовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією щонайменше на період війни.
Також 2023 року Мінекономіки планує активно працювати над розширенням українського експорту. Це стосується розблокування чорноморських портів та розвитку інфраструктури на заході України. У фінансуванні готові допомагати міжнародні фінансові організації, насамперед ЄБРР.
«Свобода навігації, свобода транспорту — те, чого ми прагнемо. Ситуація, коли маємо домовлятися про гарантії безпеки за тим чи іншим маршрутом — це нонсенс, приклад того, як війни втручаються в торгівлю», — додав Качка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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