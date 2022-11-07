В Мінагрополітики назвали регіони з найвищою врожайністю зернових — Finance.ua

В Мінагрополітики назвали регіони з найвищою врожайністю зернових Вчора 04:55 — Аграрний ринок

Українські аграрії провели збір зернових та зернобобових культур на площі 8 млн га (72%) при врожайності 40,7 ц/га й намолотили вже 32,6 млн тонн зерна в т.ч, пише Мінагрополітики.

Пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн.

Ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн.

Гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн.

Кукурудзи на зерно обмолочено 1,1 млн га (27%), при врожайності 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн тонн.

Гречки обмолочено 111 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 151 тис. тонн.

Проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.

Найбільше гречки намолотили аграрії Житомирщини — 29,6 тис. тонн, а найвища урожайність цієї круп’яної культури на Полтавщині — 19,1 ц/га. Сільгоспвиробники Одещини найбільше намолотили ячменю — 833 тис. тонн.

Збір соняшника проведено на площі 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн насіння при врожайності 22 ц/га. Найвищій намолот в аграріїв Кіровоградщини — 1,3 млн тонн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.