В Маріуполь прийшло вже друге судно під прапором РФ для крадіжки металу — Finance.ua
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В Маріуполь прийшло вже друге судно під прапором РФ для крадіжки металу

Вчора 10:34Казна та Політика
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В акваторію Маріупольского порту зайшло вже друге судно під прапором росії і швартується під погрузку металопрокату.
Про це у Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Апетит приходить під час їжи. Мародери», — додав він
російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.
За словами директора порту Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше — 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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