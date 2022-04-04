В Києві починає працювати Південний міст — Finance.ua

В Києві починає працювати Південний міст
Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні — і для метро. Про це повідомили в КМДА.
На Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.
Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.
Місто нагадує водіям про необхідність дотримуватися ПДР та пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.
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