В Києві починає працювати Південний міст — Finance.ua

В Києві починає працювати Південний міст

Вчора 10:45 — Казна та Політика

Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні — і для метро. Про це повідомили в КМДА.

На Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.

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Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.

Місто нагадує водіям про необхідність дотримуватися ПДР та пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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