В Києві масово вимикають рекламні вивіски в години пікових навантажень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Києві масово вимикають рекламні вивіски в години пікових навантажень

Фондовий ринок
97
Київський бізнес допомагає розвантажити електричні мережі Києва і щоденно після 17:00 в столиці власники вимикають рекламні носії та вивіски. Про це повідомила прес-служба КМДА.
«Унаслідок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни ситуація з електропостачанням залишається складною, і країна живе в режимі економії. У Києві ситуацію вдається стабілізувати, розвантаживши мережі. Це відбувається, в тому числі, і завдяки відповідальному бізнесу, який добровільно вимикає рекламні носії: екрани, наземні рекламні конструкції та вивіски. Таких відповідальних підприємців у столиці тисячі. У той же час у місті оперативно демонтовано понад 400 незаконних конструкцій, які, до того ж, ще й не дотримувались режиму економії. Ми разом маємо зробити все можливе для того, щоб врятувати енергосистему країни та відновити її. Досягти цього можна, тільки координуючи наші зусилля», — заявив Валентин Мондриївський.
Місце для вашої реклами
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський додав, що роз’яснювальна робота зі столичним бізнесом не припиняється, і підприємці майже одностайно позитивно реагують на потреби міста.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.