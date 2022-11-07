В Києві масово вимикають рекламні вивіски в години пікових навантажень — Finance.ua

В Києві масово вимикають рекламні вивіски в години пікових навантажень Вчора 06:34 — Фондовий ринок

Київський бізнес допомагає розвантажити електричні мережі Києва і щоденно після 17:00 в столиці власники вимикають рекламні носії та вивіски. Про це повідомила прес-служба КМДА.

«Унаслідок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни ситуація з електропостачанням залишається складною, і країна живе в режимі економії. У Києві ситуацію вдається стабілізувати, розвантаживши мережі. Це відбувається, в тому числі, і завдяки відповідальному бізнесу, який добровільно вимикає рекламні носії: екрани, наземні рекламні конструкції та вивіски. Таких відповідальних підприємців у столиці тисячі. У той же час у місті оперативно демонтовано понад 400 незаконних конструкцій, які, до того ж, ще й не дотримувались режиму економії. Ми разом маємо зробити все можливе для того, щоб врятувати енергосистему країни та відновити її. Досягти цього можна, тільки координуючи наші зусилля», — заявив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський додав, що роз’яснювальна робота зі столичним бізнесом не припиняється, і підприємці майже одностайно позитивно реагують на потреби міста.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.