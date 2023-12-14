В Києві хочуть запровадити єдиний квиток або безкоштовний проїзд автобусом між «Либідською» та «Теремками» — Finance.ua
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В Києві хочуть запровадити єдиний квиток або безкоштовний проїзд автобусом між «Либідською» та «Теремками»

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В Києві хочуть запровадити єдиний квиток або безкоштовний проїзд автобусом між «Либідською» та «Теремками»
В Києві хочуть запровадити єдиний квиток або безкоштовний проїзд автобусом між «Либідською» та «Теремками»
Столична влада планує вирішити вже найближчим часом питання переплати пасажирами за проїзд внаслідок екстреного закриття руху поїздів метро на перегоні між станціями «Либідська» та «Деміївська».
Про це в коментарі виданню «РБК-Україна» повідомив голова фракції «УДАР» у Київській міській раді, радник мера Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець.
За його словами, розглядаються опції запровадження єдиного квитка та безкоштовності автобусного маршруту, запущеного для дублювання «відірваної» частини Оболонсько-Теремківської лінії метро, рух по якій було обмежено відновлено напередодні.
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«Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується — чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро «Либідська» і до «Теремків», — сказав Білоцерковець.
Білоцерковець зазначив, що у міста є технічна можливість впровадження єдиного квитка, якщо таке рішення ухвалять. Поки ж вирішується, хто саме буде отримувати відповідні пільги — метрополітен, чи «Київпастранс».

Довідка Finance.ua:

  • рух між станціями «Либідська» та «Деміївська» було екстрено закрито 8 грудня через протікання води з піском у тунель. Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій — від «Деміївської» до «Теремків»;
  • з середи, 13 грудня, запрацював «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки"-"Деміївська»;
  • директор КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський розповів, чи є загроза, що відремонтувати тунель буде неможливо і доведеться поряд будувати новий.
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