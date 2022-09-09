В «Київтеплоенерго» увіллють ще 1 мільярд гривень — Finance.ua

В «Київтеплоенерго» увіллють ще 1 мільярд гривень Вчора 11:33 — Фондовий ринок

Як зазначив за підсумками засідання мер Києва Віталій Кличко, це дозволить забезпечити фінансову допомогу цим підприємствам для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це передає пресслужба КМДА.

«Місто продовжує готуватися до зими, до опалювального сезону, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Тепловики здійснили гідравлічні випробування мереж. Ліквідували понад 2 тисячі пошкоджень, які могли статися взимку. Замінили понад 17 кілометрів мереж», — сказав Кличко.

Він додав, що основні теплоджерела запущені в роботу і киянам відновили гаряче водопостачання, а керуючі компанії, що обслуговують житловий фонд, придбали необхідну додаткову спецтехніку для роботи взимку.

Також в районах столиці завершуються перевірки стану електромереж та електрообладнання, яке повинне стабільно працювати взимку в умовах підвищеного навантаження, адже система електропостачання є резервною для забезпечення тепла.

Разом з тим Кличко вказав що в умовах посиленої підготовки міського господарства до наступного опалювального сезону місто повинне забезпечити безперебійну роботу підприємств, від яких залежить система життєзабезпечення міста.

«Необхідною є підтримка підприємств теплопостачання та обслуговування житлових будинків в зимовий період. Адже підготовку до опалювального сезону підприємства здійснювали власними силами в умовах фінансових труднощів, спричинених війною. Тому сьогодні депутати схвалили проект рішення щодо збільшення розмірів статутних фондів КП „Київтеплоенерго“ на 1 мільярд гривень та кожної районної керуючої компанії міста на 50 мільйонів», — пояснив мер.

Нагадаємо, що перед минулим опалювальним сезоном, на початку жовтня 2021 року Київрада схвалила збільшення статутного капіталу «Київтеплоенерго» відразу на 2 мільярди гривень. Це подавалося як рішення, необхідне для недопущення підвищення тарифів на тепло й гарячу воду. Наразі, згідно даних держреєстру юросіб, СФ «Київтеплоенерго» становить 2,300005 мільярда гривень.

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