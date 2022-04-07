В Киевской области усиленно проверяют автомобили: в полиции назвали причину — Finance.ua

По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы разминировать территорию и предотвратить случаи мародерства. Полиция не сможет самостоятельно с этим справиться, поэтому она сотрудничает с членами территориальной обороны, местными организациями и жителями, которые там остались. Все это координируется патрульными и руководителями местной власти.
Денисенко также отметил, что сейчас усилено проверяют все автомобили, которые выезжают из Киевской области, чтобы выявить случаи мародерства, которые уже были зафиксированы, и по ним будут докладывать отдельно.
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