В Киевской области усиленно проверяют автомобили: в полиции назвали причину — Finance.ua
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В Киевской области усиленно проверяют автомобили: в полиции назвали причину

Вчора 15:35Технології&Авто
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В ряде населенных пунктов Киевской области, которая 2 апреля, была полностью освобождена от российских оккупантов, усилили проверку автомобилей, а в Бучанском районе ввели на неделю комендантский час.
Об этом в телемарафоне заявил министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пише realist.online.
По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы разминировать территорию и предотвратить случаи мародерства. Полиция не сможет самостоятельно с этим справиться, поэтому она сотрудничает с членами территориальной обороны, местными организациями и жителями, которые там остались. Все это координируется патрульными и руководителями местной власти.
Денисенко также отметил, что сейчас усилено проверяют все автомобили, которые выезжают из Киевской области, чтобы выявить случаи мародерства, которые уже были зафиксированы, и по ним будут докладывать отдельно.
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Еще он отметил, что сейчас сотрудники ДСНС работают в усиленном режиме, чтобы быстрее разминировать территории Киевской области, которые находились в оккупации.
К слову, в некоторых селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Киевской области комендантский час продлили с 6 часов утра 7 апреля до 6 часов утра 10 апреля.

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За матеріалами: Finance.ua
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