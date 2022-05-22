В KSE говорять про можливі касові розриви у бюджеті — Finance.ua

В KSE говорять про можливі касові розриви у бюджеті

Вчора 10:27 — Казна та Політика

В KSE говорять про можливі касові розриви у бюджеті

У регіонах бюджетники скаржаться на те, що не відбуваються зарплатні виплати. Це може бути пов’язано із проблемою касових розривів єдиного казначейського рахунку.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

«Офіційних заяв Міністерства фінансів чи Держказначейства з цього приводу ще не було. Казначейство не пропускає фінансування навіть за захищеними статтями видатків — заробітні плати, соціальні виплати у багатьох бюджетних установах поки що на паузі», — йдеться у їхньому повідомленні.

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За словами аналітиків, ймовірно це пов’язано з проблемою касових розривів єдиного казначейського рахунку — через недоотримання бюджету та очікування надходження фінансової допомоги від іноземних партнерів, виникає часовий розрив між можливостями та потребами проводити касові видатки.

Там нагадали, що усі наявні кошти при цьому використовуються за пріоритетами воєнного стану. У цей період, насамперед, кошти спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

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