В кремлі порахували прямі збитки фінансового сектору від санкцій – Bloomberg — Finance.ua
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В кремлі порахували прямі збитки фінансового сектору від санкцій – Bloomberg

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В кремлі порахували прямі збитки фінансового сектору від санкцій – Bloomberg
В кремлі порахували прямі збитки фінансового сектору від санкцій – Bloomberg
У Міністерстві фінансів рф порахували прямі збитки для фінансового сектору країни внаслідок запроваджених країнами Заходу санкцій за її вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів росії, що є в розпорядженні редакції.
Так, фінансовий сектор росії зазнав сотень мільярдів доларів «прямих збитків» від широких санкцій, запроваджених США та союзниками.
Оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених санкціями, була включена до презентації для наради топчиновників рф минулого місяця.
росія оцінила, що внаслідок санкцій втратила:
  • 40% ринкової капіталізації;
  • 300 млрд доларів резервів Центробанку рф;
  • 4,6 трлн руб. у вигляді заморожених євробондів;
  • 10% капіталу банківської системи;
  • 563 млрд руб. заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

Крім того, у презентації зазначається вплив потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення від міжнародної платіжної системи Swift, і втрата доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Зазначається, що інструменти, зокрема, деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, — «практично зникли».
У звіті не наведено загальної оцінки удару від санкцій, і натомість зосереджується на фінансовій системі та не розглядає вплив на економіку в цілому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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