В КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці — Finance.ua

В КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці

Вчора 16:03 — Особисті фінанси

В КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці

Сьогодні депутати Київради схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Пільги, зокрема, стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній. Пільги матимуть і паркувальні майданчики.

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«У Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знову продуктові магазини, кав’ярні, перукарні, СТО. І сьогодні на засіданні ми ухвалили рішення, що нададуть стимул для роботи столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати», — сказав мер Києва Віталій Кличко.

Які пільги запровадили:

пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої;

бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду;

паркувальні майданчики: надаються пільги від міста;

рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.

Також депутати ухвалили надання фінансової підтримки транспортним підприємствам міста. Зокрема, на виплату зарплат їх працівникам.

«Дуже важливою є підтримка громадського транспорту столиці — наземного та метрополітену. Бо транспорт сьогодні виконує і свої прямі функції з перевезення пасажирів — робить це безкоштовно. І багато інших функцій в допомогу обороні столиці», — підкреслив Кличко.

Він зазначив, що запровадження пільг — це зменшення надходжень до міського бюджету. Але головне завдання — щоб бізнес вижив і працював, щоб працювала економіка столиці і держави.

«Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надає місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати» — наголосив Віталій Кличко.

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