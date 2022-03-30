В КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці — Finance.ua
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В КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці

Вчора 16:03Особисті фінанси
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В КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиціВ КМДА схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці
Сьогодні депутати Київради схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Пільги, зокрема, стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній. Пільги матимуть і паркувальні майданчики.
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«У Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знову продуктові магазини, кав’ярні, перукарні, СТО. І сьогодні на засіданні ми ухвалили рішення, що нададуть стимул для роботи столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати», — сказав мер Києва Віталій Кличко.
Які пільги запровадили:
  • пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої;
  • бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду;
  • паркувальні майданчики: надаються пільги від міста;
  • рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.
Також депутати ухвалили надання фінансової підтримки транспортним підприємствам міста. Зокрема, на виплату зарплат їх працівникам.
«Дуже важливою є підтримка громадського транспорту столиці — наземного та метрополітену. Бо транспорт сьогодні виконує і свої прямі функції з перевезення пасажирів — робить це безкоштовно. І багато інших функцій в допомогу обороні столиці», — підкреслив Кличко.
Він зазначив, що запровадження пільг — це зменшення надходжень до міського бюджету. Але головне завдання — щоб бізнес вижив і працював, щоб працювала економіка столиці і держави.
«Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надає місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати» — наголосив Віталій Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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